Канье Уэст захотел стать президентом США

Вадим Карасев

Канье УэстФото: Kevin Lamarque / Reuters

Рэпер Канье Уэст заявил, что выдвигает свою кандидатуру на пост президента США. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Теперь мы должны реализовать надежды Америки, доверяя Богу, объединяя наше видение и строя наше будущее. Я баллотируюсь на пост президента Соединенных Штатов», — написал Канье Уэст, отметив свой пост хэштегом #2020VISION.

Намерение исполнителя одобрил миллиардер и глава компании Space X Илон Маск. Он добавил комментарий к твиту рэпера, в котором заявил, что Уэст может рассчитывать его «полную поддержку».

В ноябре прошлого года Канье Уэст, выступая на фестивале инноваций Fast Company Innovation Festival в Нью-Йорке, говорил о намерении принять участие в президентский выборах в США в 2024 году. Тогда публика встретила его слова смехом.

Канье Уэст — американский исполнитель хип-хопа, рэпер, продюсер, композитор и дизайнер. Он родился в 1977 году. Был неоднократно назван одним из величайших артистов XXI века. Он вошёл в число самых продаваемых исполнителей и высокооплачиваемых знаменитостей. Женат на модели и звезде реалити-шоу Ким Кардашьян.

Выборы 46-го президента США запланированы на 3 ноября 2020 года.