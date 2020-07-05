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Кейт Бекинсейл на шопинге с молодым бойфрендом Гуди Грейсом

Кейт Бекинсейл на шопинге с молодым бойфрендом Гуди Грейсом

Вчера 46-летняя Кейт Бекинсейл была замечена на прогулке со своим новым возлюбленным, 23-летним музыкантом Гуди Грейсом — в объективы репортеров они попали во время шопинга в Южной Калифорнии. На снимках папарацци Кейт и Гуди неспешно прогуливаются по улице, крепко держась за руки. Пара не стала пренебрегать средствами индивидуальной защиты и отправилась на шопинг в одноразовых масках, однако даже с ними влюбленным не удалось избежать пристального внимания репортеров.


Гуди Грейс и Кейт Бекинсейл

Напомним, о романе Кейт и Гуди стал известно в середине апреля, когда они вместе попали в объективы папарацци во время романтической прогулки. Слухи же об отношениях актрисы и начинающего рок-музыканта появились еще за несколько месяцев до этого. Еще в январе этого года они вместе посетили светскую вечеринку, на которой, к слову, старались вести себя довольно отстраненно.

После того как роман Бекинсейл и Грейса стал достоянием общественности, многие интернет-пользователи принялись осуждать актрису за то, что она постоянно выбирает себе мужчин, которые годятся ей в сыновья. На днях Кейт со свойственным ей сарказмом даже ответила одному из хейтеров, критикующих ее личную жизнь.


Все мои отношения исключительно для того, чтобы раздражать вас,

— написала Бекинсейл.

До встречи с Гуди Грейсом в прессе активно обсуждались и другие романы Кейт Бекинсейл. Ее предыдущим бойфрендом был 26-летний Пит Дэвидсон, а до него актриса встречалась с 24-летним Мэттом Райфом.

# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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