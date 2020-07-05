Китайский блогер восхитился "чудесными" русскими морозами

Лидия Мартынова

Китайский турист на платформе Sina рассказал о "воинственном народе" России, которому не страшен 70-градусный мороз при купании, перевод статьи приводит ИноСМИ.

Автор статьи написал про знакомство с селом Оймякон, где температура воздуха достигает "ужасающе низкой отметки" – минус 70 градусов.

"Это место находится глубоко в Сибири, поэтому здесь бывают невыносимые морозы. Однако, к удивлению многих туристов, при такой экстремально низкой температуре русские еще умудряются купаться!", – говорит он.

Блогер пояснил, что посреди толстого слоя льда в Оймяконе есть некоторая область с водой, которая не замерзает и даже время от времени выпускает горячий воздух. Он добавил, что там находится горячий источник. Само название села Оймякон означает "незамерзающая вода".

сообщило, что кот Мяунуэль Нойер начал покорять соцсети.