Китайский блогер восхитился "чудесными" русскими морозами
Сегодня, 16:24 Лидия Мартынова
Китайский турист на платформе Sina рассказал о "воинственном народе" России, которому не страшен 70-градусный мороз при купании, перевод статьи приводит ИноСМИ.
Автор статьи написал про знакомство с селом Оймякон, где температура воздуха достигает "ужасающе низкой отметки" – минус 70 градусов.
"Это место находится глубоко в Сибири, поэтому здесь бывают невыносимые морозы. Однако, к удивлению многих туристов, при такой экстремально низкой температуре русские еще умудряются купаться!", – говорит он.
Блогер пояснил, что посреди толстого слоя льда в Оймяконе есть некоторая область с водой, которая не замерзает и даже время от времени выпускает горячий воздух. Он добавил, что там находится горячий источник. Само название села Оймякон означает "незамерзающая вода".
сообщило, что кот Мяунуэль Нойер начал покорять соцсети.
По материалам: ria.ru