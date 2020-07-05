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Ко Дню бикини: бодипозитивные фото Эшли Грэм, Тесс Холлидей, Сальмы Хайек и других звезд

Ко Дню бикини: бодипозитивные фото Эшли Грэм, Тесс Холлидей, Сальмы Хайек и других звезд

Несмотря на то что мир за последние годы сделал заметный шаг на пути к диверсити, в глянцевых журналах все еще появляются сотни статей о том, как "подготовить тело к лету". Мы уверены, что женщины всех форм и размеров прекрасны, и хотим напомнить о важности любви к себе, к каждому сантиметру своего тела. В честь Дня бикини собрали бодипозитивные фотографии знаменитостей в купальниках. Никаких кадров папарацци исподтишка и заголовков а-ля "сверкнула целлюлитом". Любуемся вдохновляющими снимками Эшли Грэм, Винни Харлоу, Искры Лоуренс, Кортни Кардашьян, Сальмы Хайек, Хилари Дафф и других.


Эшли Грэм




Лупита Нионго


Эшли Грэм



Рианна


Хилари Дафф


Искра Лоуренс






Барби Феррейра



Кортни Кардашьян


Лиззо


Сальма Хайек


Деми Ловато


Трэйси Эллис Росс



Эшли Грэм



Тесс Холлидей



Винни Харлоу



Крисси Тейген с мужем


Денис Бидо


Певица Halsey


Селена Гомес с подругой


Джессика Симпсон


Эшли Грэм


Лена Данэм
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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