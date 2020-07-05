Конгрессмен: источник утечки ложных данных о России и талибах не найдут

Лидия Мартынова

Бывший глава комитета Палаты представителей США по разведке, республиканец Девин Нуньес считает, что власти никогда не найдут источник утечки ложных сведений о якобы "сговоре" РФ с талибами.

"Я думаю, что у нас есть реальная проблема в спецслужбах в рамках нашей контрразведки, когда они… должны по факту вести расследование в отношении самих себя. Я не думаю, что мы найдем тех людей, кто стал источником утечки, людей, которые просто помогали левым выстроить свою картину происходящего, чтобы попытаться свергнуть республиканскую партию", - заявил Нуньес в интервью телеканалу Fox News.

По его мнению, разведывательные агентства "были политизированы, по меньшей мере, с 2016 года". Согласно Нуньесу, новые сообщения напоминают историю с попыткой импичмента.

"Поначалу это сенсация, а затем, конечно, через несколько дней становится ясно, что президент даже не получал эти разведывательные данные", - добавил Нуньес.