Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Лера Кудрявцева выругалась на телефонного мошенника и записала видеообращение

Лера Кудрявцева выругалась на телефонного мошенника и записала видеообращениеЛера КудрявцеваФото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Телеведущая Лера Кудрявцева рассказала о попытке мошенников обмануть ее с помощью звонка якобы из банка. В сторис Instagram она записала видеообращение, в котором пояснила, что выругалась на собеседника в телефонном разговоре.

«Позвонили, якобы у меня была попытка входа в личный кабинет с какого-то другого устройства. Короче, мошенники», — рассказала ведущая. По ее словам, подобные звонки поступали и многим ее знакомым.

Кудрявцева отметила, что ложные представители банка «пытаются развести людей, и очень многие на это ведутся». «И мне сейчас опять звонили. Ну достали уже, правда достали!» — подчеркнула она.

Телеведущая добавила, что выругалась на мошенника, так как «никогда не стесняется в выражениях». «Я не скажу ни код, ни номер карты, никуда не введу ничего. Просто отстаньте от меня», — заключила Кудрявцева.

Ранее 22-летняя девушка рассказала, как случайно отдала все свои сбережения мошенникам. Она поделилась историей о том, как стала жертвой аферистов и какой урок из этого извлекла.

# Главные новости
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Посольство РФ в Австрии не получало обращений об убийстве россиянина
Посольство РФ в Австрии не получало обращений об убийстве россиянина
Трамп назвал свой вариант списка величайших американцев
Трамп назвал свой вариант списка величайших американцев
Вышел фильм о преследовании геев в Чечне
Вышел фильм о преследовании геев в Чечне
Лера Кудрявцева выругалась на телефонного мошенника и записала видеообращение
Лера Кудрявцева выругалась на телефонного мошенника и записала
Американское предприятие получило первый двигатель на замену российскому РД-180
Американское предприятие получило первый двигатель на замену
Россиян предупредили о синдроме «постковидного лета»
Россиян предупредили о синдроме «постковидного лета»
Зеленский поручил командующему ВМС оснастить флот ракетным вооружением
Зеленский поручил командующему ВМС оснастить флот ракетным вооружением
Муж Ким Кардашьян хочет побороться с Трампом за пост президента США
Муж Ким Кардашьян хочет побороться с Трампом за пост президента США
Лунное затмение в Козероге 5 июля 2020 года: какие изменения в судьбе начнутся уже в этот день
Лунное затмение в Козероге 5 июля 2020 года: какие изменения в судьбе
Отменили испытания трех препаратов против Covid-19 из-за неэффективности
Отменили испытания трех препаратов против Covid-19 из-за
Битва платьев: Алена Ахмадуллина против Полины Аскери-Белоцерковской
Битва платьев: Алена Ахмадуллина против Полины Аскери-Белоцерковской
Как не переживать по мелочам и стать счастливее: практики и советы
Как не переживать по мелочам и стать счастливее: практики и советы

Топ на сегодня

Автопарк чеченской ГИБДД пополнился машинами Mercedes-Benz и Toyota
Автопарк чеченской ГИБДД пополнился машинами Mercedes-Benz и Toyota
Политолог Соловей: Коронавирус помешал России захватить Прибалтику
Политолог Соловей: Коронавирус помешал России захватить Прибалтику
В России более 6,8 тысячи военных вылечились от коронавируса
В России более 6,8 тысячи военных вылечились от коронавируса
Россиян призвали не переживать о росте цен на бензин
Россиян призвали не переживать о росте цен на бензин
Адвокат семьи Захарова рассказал о ходе расследования аварии с Ефремовым
Адвокат семьи Захарова рассказал о ходе расследования аварии с

Еще по теме

Лера Кудрявцева ответила на сообщения об увольнении с НТВ
Телеведущая Лера Кудрявцева рассказала о своём материнстве
Лера Кудрявцева решила сменить имидж (фото)
Оставшаяся без трусов Лера Кудрявцева от досады выругалась матом