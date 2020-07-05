Лукашенко отметил важность прочных и конструктивных отношений с США

Анастасия Иванова

Налаживание прочных отношений с США является одной из главных задач внешней политики Белоруссии, заявил президент страны Александр Лукашенко.

Соответствующий тезис содержится в поздравлении, которое адресовано американскому коллеге белорусского лидеру Дональду Трампу по случаю Дня независимости США.





"Строительство прочных, конструктивных отношений с Соединенными Штатами на основании общих ценностей и приоритетов - одна из главных целей белорусской внешней политики", – цитирует президента "БелТА".

Придание дополнительной динамики контактам в сферах экономики, инноваций, финансов, науки и образования отвечает интересам обеих стран, добавил Лукашенко.

сообщило, что озвучено время прибытия американского посла в Белоруссию.