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Лукашенко отметил важность прочных и конструктивных отношений с США

Лукашенко отметил важность прочных и конструктивных отношений с США
Налаживание прочных отношений с США является одной из главных задач внешней политики Белоруссии, заявил президент страны Александр Лукашенко.

Соответствующий тезис содержится в поздравлении, которое адресовано американскому коллеге белорусского лидеру Дональду Трампу по случаю Дня независимости США.


"Строительство прочных, конструктивных отношений с Соединенными Штатами на основании общих ценностей и приоритетов - одна из главных целей белорусской внешней политики", – цитирует президента "БелТА".

Придание дополнительной динамики контактам в сферах экономики, инноваций, финансов, науки и образования отвечает интересам обеих стран, добавил Лукашенко.


сообщило, что озвучено время прибытия американского посла в Белоруссию.
# Политика
По материалам: ria.ru

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