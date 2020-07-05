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Лунное затмение в Козероге 5 июля 2020 года: какие изменения в судьбе начнутся уже в этот день

Лунное затмение в Козероге 5 июля 2020 года: какие изменения в судьбе начнутся уже в этот день

Лунное затмение 5 июля будет крайне опасным днем, поэтому стоит следовать советам астрологов. Они расскажут о возможных изменениях и способах привлечения удачи в это воскресенье.


Это событие ознаменует конец одного из коридоров затмений 2020 года. Он окончательно завершится 7 июля, так что не стоит забывать о том, что еще два дня после затмения 5 числа могут быть опасными.

Позитивные изменения из-за затмения в судьбе людей

Первое, что стоит отметить, — это позитивные изменения в любовной сфере и в сфере общения в целом. На первый взгляд может показаться, что это не так, потому что некоторые люди могут совершать подлые поступки. Даже вторые половинки могут показывать себя не с самой лучшей стороны. Но именно благодаря этому можно будет понять истинную сущность близких людей.

Полутеневое затмение в Козероге поможет избавиться от ненужных контактов. Не стоит бояться прерывать дружбу и даже романтические отношения. Если закрывать глаза на негативные поступки людей, это может обернуться большими неприятностями в ближайшем будущем.

Конечно, подобные изменения позитивны лишь отчасти, но их нельзя обходить стороной. Нужно набраться сил и смелости, чтобы сказать человеку то, о чем вы думаете, потому что в противном случае вами могут продолжить нагло пользоваться.


Также астрологи и эксперты сайта dailyhoro.ru отмечают, что в этот день можно без особых проблем раскрыть в себе скрытые зодиакальные возможности. Нужно прислушаться к сердцу и интуиции, заглянуть внутрь своей души. Возможно, что вы сможете найти какие-то новые увлечения или поставить новые цели в жизни.

Негативные изменения 5 июля

Этот день может дать начало многим негативным процессам, причем не только для конкретных людей, а для человечества в целом. Это связано с тем, что за день до затмения был парад планет, и его энергия удваивает хаотические тенденции затмения. 5 июля могут начаться или обрести новую силу политические конфликты. Не исключено, что начнутся акции протеста, появятся возмущения в массах.

В день лунного затмения можно ожидать негативных изменений в работе. Могут нарушиться даже отточенные и отработанные до блеска, повторяющиеся процессы. Например, если человек в это воскресенье будет делать что-то по работе, но это не будет обязательным, то ничего не произойдет. Если же человек работает каждое воскресенье, то стоит ждать непредвиденных опасностей. Планы в этот день могут рушиться, как карточный домик.

Также в этот день астрологи отмечают высокую вероятность появления новых врагов и недоброжелателей. Не стоит вступать в конфликты, а также переходить дорогу незнакомцам. Среди них могут оказаться крайне мстительные и злые люди. В лунные затмения, в особенности в таком Знаке, как Козерог, они могут активизироваться с самого утра. Сказать доброе слово порой непросто, но это лучший и самый простой способ сделать так, чтобы раздоры и конфликты обошли вас стороной.

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По материалам: dailyhoro.ru

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