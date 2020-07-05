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Лунный день сегодня 5 июля 2020 года

Лунный день сегодня 5 июля 2020 года

Коридор затмений закрывает кармическое затмение полной Луны в Козероге. 5 июня будет наполнено как гармоничными, так и разрушительными энергиями. Рекомендуем воспользоваться подсказками астрологов, чтобы направить силу Луны себе на пользу.


Наш ждет судьбоносный день. Лунное затмение — это время энергетического пика, когда будет полезнее не приниматься за новые дела, а реструктурировать текущие задачи. Действуйте сегодня как умелый стратег, который экономит силы ради грядущих достижений. Иными словами, важно опираться на ключевые качества: интеллект, здравый смысл, самодисциплину, трезвый взгляд на происходящее и готовность действовать адекватно реальным обстоятельствам.

Фаза Луны: 14-15 лунные сутки. Сегодня Полнолуние в Козероге, которое требует от всех удвоить осторожность во всем. В зависимости от ситуации может пригодиться деликатность, знание законов Вселенной, соблюдение правил или внимание к мелочам. Но главной задачей остается сохранение внутреннего баланса.

Магнитные бури: метеорологи не прогнозируют магнитных возмущений. Солнечная активность стабильна и благоприятна, в том числе и для метеочувствительных людей.

Важные события: полутеновое затмение Луны.

Благоприятные дела в Полнолуние:


презентация новых проектов, постановка планов;
запланированные встречи;
гадания на любовь, деньги или судьбу;
оздоровительные и косметические процедуры;
постоянство в решениях и целях;
житейская практичность.

Опасности и риски в Полнолуние:


рисковые финансовые инвестиции;
путаница в документах, делах и мыслях;
выяснение отношений;
срыв планов;
употребление большого количества кофе.

Домашние дела при Луне в Козероге

День благоприятен для рутинных дел и бытовых хлопот. Уборка и приготовление ужина помогут упорядочить мысли и восстановить энергетику. При желании можно привлечь к домашним делам всю семью: совместная деятельность укрепит отношения.

Внешний вид по лунному календарю


Влияние лунного Козерога повысит привлекательность, но только в том случае, если получится правильно подобрать одежду и аксессуары. Удобные и практичные вещи в зеленовато-древесной гамме помогут чувствовать себя уверенно, а украшения из дерева или натуральных камней достойно дополнят образ и защитят от внешнего негатива.

Работа и деньги в воскресенье

Ситуация в профессиональной сфере располагает к открытым заявлениям амбиций. Важно лишь корректно вести себя с коллегами и начальством. Полнолуние в Козероге обеспечит хорошие условия для привлечения денег и открытия своего дела по всем направлениям, если это уже было давно спланировано. В денежных вопросах придется проявить изобретательность и мудрость. Заработать деньги намного проще, чем удержать их в своем кошельке. Учтите, для оформления кредитных договоров и займов день неподходящий.

Любовь и отношения сегодня

Душевное и эмоциональное состояние будет взвинченным. Близкие и любимые люди могут сегодня вызвать раздражение и даже неприязнь. Постарайтесь не перекладывать на окружающих вину за свое настроение, а прежде разобраться в себе и своих чувствах. Избежать негатива можно, если сосредоточиться на лучших качествах. Надежность, забота, нежность, умение поддержать, четкое следование своим словам принесут 5 июля удачу и помогут завоевать расположение любимого человека.

Настроение и здоровье 5 июля

Раздражительность и внутреннее напряжение может принести неприятные минуты. Если вы еще не нашли решение сложной жизненной ситуации, не определились со своим предназначением, испытываете беспокойство, то сегодня можно поразмышлять на эти темы — решение придет само собой.

Специальных и особых усилий для поддержания здоровья и отличного настроения не потребуется. Живите в своем ритме, прислушивайтесь к нуждам организма и давайте ему все, что он просит. Эксперты сайта dailyhoro.ru советуют не переутомляться и не излишествовать. Знайте меру и в труде, и в отдыхе, и в еде, и в питье.

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По материалам: dailyhoro.ru

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