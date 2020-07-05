Малышеву заметили в летевшем в Нью-Йорк самолете

Вадим Карасев

Елена МалышеваФото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Ведущую программы «Жить здорово!» на Первом канале Елена Малышеву заметили на рейсе Москва — Нью-Йорк. Соответствующий пост с фотографией ведущей опубликовал пользователь Instagram sotovsergei.

«Малышева тоже летит», — написал он.

В сторис Instagram-аккаунта Малышевой также опубликованы несколько коротких видео из аэропорта Шереметьево, а затем из самолета. На видео телеведущая отмечает, как мало людей в аэропорту, и рассказывает, что все стюардессы носят защитные медицинские маски.

Ранее сообщалось, что Малышева купила дорогой особняк под Нью-Йорком в кредит. Дом за 6,4 миллиона долларов в штате Нью-Джерси был приобретен в 2016 году. Из этой суммы 2,1 миллиона долларов (158 миллионов рублей) Малышева взяла в кредит со сроком погашения 30 лет. Таким образом, телеведущая должна будет внести последний платеж по кредиту, когда ей исполнится 85 лет, если не рассчитается досрочно.

В марте телеведущая рассказывала, что ее сыновья уехали в США. Старший сын Юрий ранее работал креативным продюсером передачи матери «Жить здорово!», но в настоящее время окончил ординатуру по хирургии и покинул страну. Младший сын Василий получил два высших образования. Он окончил юридическую академию в России, а после — адвокатскую школу в США.

Малышева — доктор медицинских наук, профессор. С 1997 года ведет научно-популярную передачу «Здоровье» на Первом канале. С 2010-го выпускает шоу «Жить здорово!» про здоровье, красоту, питание и правильный образ жизни. Передачу не раз критиковали за популизм, выбор громких тем и неоднозначные оценки некоторых заболеваний.