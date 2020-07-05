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Масштабы кризиса в Европе превзошли ожидания

Масштабы кризиса в Европе превзошли ожиданияФото: Jasper Juinen / Getty Images

Европейские правительства признали, что масштабы кризиса в регионе превзошли ожидания и отказаться от мер стимулирования экономики и поддержки бизнеса удастся нескоро. Об этом сообщает Bloomberg.

Так, несмотря на постепенное снятие ограничений, введенных из-за пандемии COVID-19, расширяются программы поддержки занятости, позволяющие сохранить около 50 миллионов рабочих мест, на которые сотрудники смогут вернуться. Кроме того, доступна отсрочка по уплате налогов и выплате кредитов.

Согласно прогнозам, если не продлевать антикризисные меры, то европейские страны ожидает резкий всплеск безработицы, что поставит под угрозу восстановление экономики. По мнению аналитика немецкого банка Commerzbank AG, правительства должны соблюдать четкий баланс между сокращением и сохранением государственной поддержки. Все зависит от того, какое влияние оказывает конкретное действие на развитие ситуации.

Еще одна причина, по которой стоит проявить осмотрительность, — новые вспышки заражения коронавирусом. В некоторых районах Великобритании и Португалии властям пришлось вернуть отмененные ранее ограничения.

Между тем, отказавшаяся от карантина Швеция извлекла неожиданную экономическую выгоду. За последние три месяца курс шведской кроны к евро вырос с 11,2 кроны за евро в середине марта до 10,4 кроны в начале июля.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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