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Михаил Ефремов отказался признавать вину в смертельном ДТП

Михаил Ефремов отказался признавать вину в смертельном ДТП

8 июня 56-летний Михаил Ефремов стал виновником страшного ДТП в центре столицы, жертвой которого стал 57-летний Сергей Захаров. Находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, актер выехал на встречную полосу и врезался в фургон, за рулем которого находился Захаров, — от полученных травм тот скончался в больнице.

Ранее Ефремов предстал перед судом и признал свою вину, после чего был отправлен на домашний арест до 9 августа. Позже Михаил записал видеообращение, в котором попросил прощения у семьи Захарова, предложил свою помощь и признался, что ему стыдно и больно от сложившейся ситуации.


Михаил Ефремов

Сегодня же в этом деле случился неожиданный поворот. В беседе с телеканалом "Москва 24" адвокат актера Эльман Пашаев заявил о невиновности Ефремова в смертельном ДТП на Смоленской площади.

Более подробно ничего пояснять не буду — это преждевременно, то есть данное преступление он не совершал. Михаил Олегович, когда ранее сказал: "Я хочу возместить", — не возместить, а "готов платить", потому что в ДТП участвовала его машина,

— сказал Пашаев.


Михаил Ефремов с дочерью Анной-Марией

Адвокат семьи погибшего Сергея Захарова, Александр Добровинский, уже ответил на заявление представителя актера. Он выразил свое удивление услышанным, но отметил, что во всем будет разбираться суд.

В этой машине был Ефремов или нет? Суд, наверное, будет разбираться. Если мы говорим об экспертизе, которая была сделана, то автомобиль гражданина Ефремова остается в порядке. Управлялся ли этот автомобиль марсианами, а гражданина Ефремова там не было, я не знаю. Но суд, наверное, все должен определить, 

— цитирует слова Добровинского издание "ПолитЭксперт".

Напомним, ранее Михаил Ефремов был признан вменяемым, а в его крови были обнаружены следы алкоголя и наркотиков — каннабиодов, кокаина и кокаэтилена.

На прошлой неделе адвокат актера сообщил, что у его подзащитного случился сердечный приступ. Пашаев рассказал, что это произошло в годовщину смерти матери актера, Аллы Борисовны Покровской. Родные Ефремова хотели попросить следователя разрешить ему съездить в этот день на могилу к матери, однако сам актер отказался покидать квартиру. По словам адвоката, Михаил пребывает в очень подавленном состоянии.


Михаил Ефремов с сыном Никитой
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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