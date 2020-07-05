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Московский патриархат: Превращение Святой Софии в мечеть недопустимо

Московский патриархат: Превращение Святой Софии в мечеть недопустимо

Глава синодального отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион заявил сегодня, 4 июля, что планы правительства Турции превратить собор Святой Софии в Стамбуле из музея в мечеть недопустимы, поскольку они нарушают свободу вероисповедания.

«Нельзя сейчас возвращаться к временам Средневековья. Мы живём в многополярном мире, мы живём в многоконфессиональном мире, и нужно с уважением относиться к чувствам верующих», — заявил Иларион в субботнем эфире телеканала «Россия-24».

Как сообщало ИА Newstes, Константинопольский патриарх Варфоломей ранее на этой неделе выразил уверенность, что если храм Святой Софии станет мечетью, то это «разочарует миллионы христиан по всему миру». По словам Варфоломея, подобный шаг со стороны турецких властей недопустим, так как в статусе музея собор является «местом встречи и солидарности между христианством и исламом». «Храм Святой Софии — это уникальный памятник, который приобрёл священную ценность для обеих монотеистических религий, так как в течение 900 лет он служил местом поклонения Богу для христиан и 500 лет для мусульман», — отметил Константинопольский патриарх.

Государственный совет (высший административный суд) Турции 2 июля провёл слушания в связи с поступившим ему обращением об изменении нынешнего статуса собора Святой Софии, одного из наиболее посещаемых туристических объектов в крупнейшем мегаполисе страны. Решение судебной инстанции должно быть принято в течение 15 дней.

29 мая в соборе Святой Софии прочитали суру Корана Аль-Фатх в память об османском завоевании Константинополя (Стамбула) в 1453 году. В столице Греции заявили, что эта акция оскорбляет международное сообщество и бросает вызов религиозным чувствам христиан во всём мире.

Софийский собор — памятник византийского зодчества. Он возводился в 532−537 годах по указанию императора Юстиниана, который решил увековечить славу Константинополя. Император мечтал, чтобы храм не имел равных в мире. После падения Византийской империи в 1453 году собор был переделан в мечеть. В 1935 году, согласно декрету правительства Турции, подписанному основателем современной Турецкой Республики Мустафой Кемалем Ататюрком, собор стал музеем, а с фресок и мозаик были счищены скрывавшие их слои штукатурки. В 1985 году собор был включён в список памятников всемирного наследия ЮНЕСКО.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее указывал на целесообразность изменения статуса Святой Софии, чтобы его могли посещать бесплатно. Греция, в свою очередь, называет оскорблением как христиан, так и международного сообщества в целом идею превратить собор из музея в мечеть.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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