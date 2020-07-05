Муж Ким Кардашьян хочет побороться с Трампом за пост президента США

Влада Некрасова

Певец Канье Уэст собирается баллотироваться в президенты США в этом году. Об этом рэпер написал в Twitter.

«Теперь мы должны осуществить обещание Америки верить в Бога, объединиться и строить наше будущее. Я идут в президенты США», — говорится в сообщении в соцсети.

Рэпер, правда, опоздал с регистрацией в качестве кандидата, потому что сроки вышли. Конкурентами на выборах в президенты США выступают действующий хозяин Белого дома республиканец Дональд Трамп и экс-вице-президент США демократ Джо Байден.

По данным Forbes, в прошлом году Канье Уэст заработал $ 150 млн и является одним из самых успешных музыкантов в США. Также он известен тем, что женат на модели и светской диве Ким Кардашьян. Канье Уэст не раз попадал в скандалы из-за своих неоднозначных высказываний. Например, певец афроамериканского происхождения заявлял, что рабство было выбором черных людей в Америке.