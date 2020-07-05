Мужчины раскрыли способы завоевать их внимание

Вадим Карасев

Фото: Lucas Jackson / Reuters

Пользовательница Reddit с ником littleboxhero задалась вопросом о том, как девушкам с не очень привлекательной внешностью завоевать внимание противоположного пола. В комментариях к ее посту мужчины поделились тем, что их больше всего привлекает в женщинах, кроме внешности.

Автор поста призналась, что собеседники в приложениях для знакомств оценивали ее внешность от четырех до семи по десятибалльной шкале. Девушка отметила, что красивым людям намного проще завести знакомство, а ей приходится стараться только для того, чтобы получить ответ от потенциального партнера. «Какие есть способы заинтересовать вас?» — обратилась она с вопросом к мужчинам.

Пользователи порекомендовали автору поста вести себя уверенно — это качество они посчитали самым привлекательным. Некоторые обратили ее внимание на то, что женщины редко проявляют инициативу, делают комплименты мужчинам или приглашают их на свидания. По мнению авторов комментариев, именно эти действия могут привлечь внимание мужчин. Еще одним способом завоевать представителя противоположного пола на Reddit назвали «приятный характер». «Когда я ищу кого-то, я игнорирую внешность и стараюсь узнать человека», — написал Moskyrath.

Многие посоветовали девушке задуматься о том, что не бывает никакой универсальной привлекательности. «Когда мы ходили по барам с соседом, он все время ставил шестерки тем девушкам, которых я оценивал на девять или десять, и наоборот», — признался A_Bridgeburner.

Некоторые добавили, что считают десятибалльную систему оценивания внешности людей отвратительной и неправильной. «Если ты смотришься в зеркало и тебе не нравится то, что ты там видишь, ты не некрасивая, ты просто не в своем вкусе», — считает UnicornQueenFaye.

Ранее сваха из передачи «Давай поженимся!» Роза Сябитова посоветовала женщинам не совершать на первом свидании главную ошибку. По мнению ведущей, женщины не должны показывать потребительское отношение к мужчине и то, что они рассматривают потенциального партнера как вариант арендно-инвестиционного проекта.