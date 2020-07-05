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Над нефтяной сверхдержавой сгустились тучи

Над нефтяной сверхдержавой сгустились тучи
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанк
Сергей СавчукВсе материалы

Над рынком углеводородов вновь сгустились тучи.

Как сообщает The Wall Street Journal, Саудовская Аравия готова пойти на новое обострение отношений — на этот раз с Нигерией и Анголой. Источники издания утверждают, что в середине июня на онлайн-конференции министр по вопросам энергетики королевства принц Абдул-Азиз ибн Салман поставил жесткий ультиматум представителям этих двух стран, потребовав сократить добычу нефти и начать выполнение обязательств, принятых в рамках последнего соглашения ОПЕК+. Если Абуджа и Луанда не снизят производственные обороты, саудиты оставляют за собой право демпинга и выдавливания их с азиатского рынка, куда в основном и поступает нигерийская и ангольская нефть.

Весенние договоренности ОПЕК+ подразумевали, что с 1 мая страны-производители сократят добычу нефти — и это разгрузит перенасыщенные рынки, толкая к росту цен на энергоресурсы. План спасения предусматривал, что на первом отрезке (май — июнь) суммарная добыча сократится на 9,7 миллиона баррелей в сутки, на втором (июль — декабрь) на 7,7 миллиона, а в первом полугодии 2021-го для поддержания приемлемых цен достаточно будет ужаться всего на 5,7 миллиона.


В самом соглашении интересны два момента.


Первый: инициатором заключения соглашения в рамках ОПЕК+ выступал именно Эр-Рияд, еще зимой вышедший на тропу ценовой войны с Москвой и ставивший ей похожие ультиматумы.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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