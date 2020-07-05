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Названы самые популярные фильмы 90-х годов

Названы самые популярные фильмы 90-х годовФото: Алехандро Мартинез Велез / РИА Новости

Американская телекоммуникационная компания Frontier Communications провела исследование в 100 странах мира, и выяснила, какие фильмы 1990-х годов чаще всего ищут в поисковиках. Результаты исследования приводит «Коммерсантъ».

По данным издания, самым популярным фильмом оказался «Форрест Гамп» (1992). Больше всего картиной интересовались в 22 странах. На втором месте — «Один дома» (1990), которого чаще всего его ищут в 20 странах. Тройку лидеров замыкает «Парк Юрского периода» (1993).

Также в числе наиболее популярных фильмов последнего десятилетия прошлого века «Привидение» (1990) с Патриком Суэйзи и Деми Мур в главных ролях. За ним идет «Титаник» (1999), «Люди в черном» (1997) и «Король Лев» (1994). Многие выбирают для просмотра в том числе «Аладдина» (1992) и «Армагеддон» (1998).

Ранее сообщалось, что звезда фильма «Особенности национальной охоты» Вилле Хаапасало уже месяц печет хачапури и продает их на главной площади финского села Пуумала. Как рассказал актер, из-за пандемии коронавируса он потерял работу: все планируемые съемки в кино, постановки в театре и выставки с его участием были отменены или перенесены.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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