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Необычная вешалка для бижутерии из клетки для птиц

Необычная вешалка для бижутерии из клетки для птиц

Если вы экстравагантная женщина, то у вас много украшений. Необязательно золота и бриллиантов, а много обычной, но красивой и любимой бижутерии. Никакая, даже самая красивая и вместительная шкатулка не спасет от смешивания, запутывания бижутерии. А значит, все это приходится долго разбирать, тратить свои нервы и время.

Особенно сильно это бесит, когда опаздываешь, точно знаешь, что хочешь взять, но никак не выпутать цепочку или длинные серьги из клубка таких же безделушек. Что будем делать? Конечно же полочку, вешалку или держатель для бижутерии. Мы  не хотим обычное что-то, поэтому будем делать интересное.

Не буду вас томить, расскажу, какую полочку сделала я. Вернее подвеску, даже не знаю, как правильно ее назвать.

Мне повезло. Когда я искала идею, на чердаке маминой дачи мне попалась старая клетка. Видимо лет 20-30 назад в ней жили попугаи. Она была металлическая, но страшная и ржавая. Как только я ее взяла в руки, я поняла, что это именно то, что нужно.


Первым делом я попросила мужа отпилить часть клетки. Практически распилить ее пополам, но так, чтобы крюк-подвеска остался на самом краю одной из частей. Вот потом пришлось повозиться. Всю клетку я чистила от ржавчины. Процесс довольно трудоемкий, если учитывать, сколько там сплетений-соединений. Убила полдня, но результатом была довольно. Я потом зашла в тупик. Почему-то в мозгу отложилось, что такая вешалка должна быть золотого цвета. Но я понимала, что золотой никак не впишется в мою черно-белую спальню.

Проблему помог решить муж. Принес баллончик черной краски по металлу. Клетка была благополучно покрашена, высушена и повешена на стену в спальне. Она просто идеальна. Во-первых, на ней поместилось все, что мне нужно. Во-вторых, вписалась в интерьер так, как будто ее делали под заказ именно для моей комнаты.

Конечно, вариантов множество. Наверное, мне повезло, потому что я нашла клетку. Но может быть кто-то тоже не может найти применение старой клетке? А тут такая вещица получается.

Никогда просто так, сразу, не выбрасывайте старые вещи. Отложите их на день или два в сторону. А вот, если за эти дни не пришла мысль, как и где их можно использовать, то только после этого можете выбросить то, что не найдет никакого применения в вашем хозяйстве. Как правило, решение находится гораздо раньше, как только вы решили найти применение, оно обязательно найдется.

# Интересное
По материалам: planktons

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