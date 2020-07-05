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Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 5 июля

Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 5 июляФото: Мурад Оруджев / РИА НовостиПродолжение: ВОЗ заявила о глобальном ухудшении ситуации с коронавирусом

Общее число заразившихся коронавирусом в мире к утру 5 июля превысило 11,2 миллиона человек. Пандемия охватила 188 стран. Об этом свидетельствуют данные проекта Университета Джонса Хопкинса, опубликованные на сайте.

По информации проекта, в мире заражены 11 240 943 человека. Прирост числа заразившихся за сутки составил более 191,4 тысячи. За весь период пандемии скончались 530 137 инфицированных, более 6 миллионов человек выздоровели.

Наиболее пострадавшая от SARS-CoV-2 страна — США (более 2,83 миллиона зараженных). На второй строчке находится Бразилия (1,57 миллиона человек), Россия (674,5 тысячи) оказалась на третьем месте. Индия (648,3 тысячи) закрепилась на четвертой позиции, опережая Перу (299 тысяч). В десятке рейтинга также находятся Чили, Великобритания, Мексика, Испания и Италия.

Больше всего жертв инфекции зарегистрировано в Соединенных Штатах — 129 676 человека. Самая высокая смертность зафиксирована в европейских странах, наиболее пострадавших от пандемии: этот показатель превышает 10 процентов.

В России за последние сутки выявлено 6 632 заболевших. В общей сложности в стране зафиксировано 674 515 случаев заражения коронавирусом. Из них 446 879 пациентов выздоровели, 10 027 человек скончались. С начала эпидемии в стране было сделано более 20,7 миллиона тестов на коронавирус. Ранее в июне ВОЗ заявила о выходе России на плато по коронавирусу.

8 июня глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус подтвердил улучшение ситуации в Европе. Однако, по его словам, в глобальном масштабе наблюдается ухудшение показателей распространения коронавируса. 29 июня в организации заявили, что распространение пандемии COVID-19 в мире ускоряется.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые зафиксирована в декабре 2019 года в Ухане. 11 марта ВОЗ объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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