«Оставить на потом»: Чего нельзя делать на огороде в холодную погоду?

Лидия Мартынова

Имея огород или дачный участок не все успевают сделать все дела вовремя. Когда много работы мы откладываем многие вещи по огороду на потом и чаще всего делаем какие-либо вещи не вовремя, например, в холодную погоду. Летом не всегда жарко поэтому стоит знать о вещах, которые нельзя делать на огороде в холодную погоду.

Холод это прежде всего большой стресс для всех теплолюбивых растений. Далеко не все могут выдержать холод и продолжать расти как ни в чем не бывало. Для того, чтобы не навредить своему урожаю мы разберем несколько правил того, чего не стоит делать в холодную погоду, чтобы спасти урожай.

Содержание

Высадка

Высаживать растения, которые любят тепло не стоит в холодную погоду. Так как на улице прохладно, то и земля тоже не теплая. Маленькие ростки не смогут бороться с холодом и сразу погибнут. Семена, которые высаживают сразу на основной грунт будут расти медленно, что в дальнейшем может привести к загниванию саженцев.





Обильный полив

В холодный период влага с земли испаряется гораздо медленней и обильный полив приводит к появлению плесени в корневой части. Поливать нужно только когда земля подсохла и полив не должен быть обильным.

Полив листьев

Если вы поливаете свой огород при помощи оросительной системы, то в прохладную погоду этого делать не стоит. Дело в том, что капли воды остаются на листьях, которые из-за холода не успевают высохнуть. Влажные листочки в холодную ночь могут перемерзнуть, что может привести к плохому развитию саженцев или к их гниению.

Формирование растений

В период заморозков стоит отложить обрезание растений. Из-за отсутствия солнца срезы растений не успевают подсыхать, и лишняя влага проникает в ранки, что может спровоцировать в дальнейшем загнивание растений или попадание вредных бактерий.

Введение удобрений

Теплолюбивые растения в прохладный период не всегда усваивают все полезные вещества. Стоит понаблюдать за рассадой и обратить внимание на то, не меняют ли листья цвет. Если это произошло и листья становятся желтые не стоит торопиться их подкармливать. Из-за избытка питательных веществ овощи могут плохо развиваться. Подкорм стоит отложить на теплый период и тогда все полезные вещества хорошо будут усваиваться, и рассада даст хороший урожай.

Соблюдая все правила, вы сможете не только спасти весь урожай, но и получить от своего огорода по максимуму полезных овощей и фруктов. Если у вас не хватает времени полноценно заниматься огородом, то старайтесь соблюдать самые важные правила по уходу и выращиванию.