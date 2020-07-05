Отдельным категориям иностранцев упростят получение гражданства РФ

Лидия Мартынова

Иностранцы, чьи совершеннолетние дети имеют гражданство РФ, смогут оформить российское гражданство в упрощённом порядке. Соответствующий закон рассмотрит Совет Федерации на ближайшем пленарном заседании.

В настоящее время законом предусмотрено несколько оснований для упрощённой натурализации иностранцев, имеющих родственников-граждан РФ. Так, родители-иностранцы могут получить российское гражданство, минуя стадию оформления вида на жительство, если у них есть дети-граждане РФ. Если это несовершеннолетний ребёнок, то иностранец должен быть его единственным родителем. Если сыну или дочери больше 18 лет, то упрощённый порядок положен в случае, если ребёнок или сам родитель является нетрудоспособным.

В соответствии с действующей нормой, в 2017 году гражданство приобрели 7362 иностранных гражданина, в 2018 году — 8250, за шесть месяцев 2019 года — 4413, говорится в пояснительной записке к документу.

Правительство предлагает расширить возможности воссоединения семей — снять условие нетрудоспособности родителя при наличии взрослого дееспособного ребёнка-гражданина РФ. То есть иностранный гражданин, если у него есть ребёнок — совершеннолетний гражданин РФ, сможет претендовать на получение гражданства в упрощённом порядке. Также вносится изменение, позволяющее более чётко регламентировать рассмотрение заявлений о приёме в российское гражданство в упрощённом порядке отдельных категорий несовершеннолетних иностранных граждан — по достижении 18-летнего возраста они смогут приобретать российское гражданство на основании заявлений. По действующим нормам такие лица утрачивают основания для приёма в российское гражданство в упрощённом порядке.

Законопроект предоставляет новые возможности для получения российского гражданства в упрощённом порядке иностранным гражданам и лицам без гражданства, имеющим совершеннолетних дееспособных детей, являющихся гражданами РФ, что не только создаст комфортные условия для воссоединения семей, но и положительно скажется на рынке труда в РФ, говорится в пояснении к документу. По словам члена Комитета Госдумы по делам СНГ Ирека Зиннурова, документ направлен на дальнейшую либерализацию законодательства в сфере гражданства.

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