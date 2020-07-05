Отечественная продукция получит приоритет при госзакупках

Лидия Мартынова

Правительство наделят правом определять минимальную долю закупок государственными и муниципальными заказчиками товаров, произведённых в государствах — членах Евразийского экономического союза. Преимущества при госзакупках получит продукция отечественных производителей. Такая норма содержится в правительственном законопроекте, который Госдума планирует рассмотреть во втором чтении на одном из ближайших пленарных заседаний.

Законопроект предлагает установить порядок выполнения госзаказчиками минимальной доли закупок и особенности определения начальной цены контракта, который заключается с единственным поставщиком.

Как указывается в пояснительной записке, это позволит на постоянной основе ориентировать деятельность государств — членов ЕАЭС на преимущественную закупку отечественной продукции.

Кроме того, документ направлен на изменение сложившейся практики проведения госзакупок на основании использования характеристик иностранной продукции, в том числе при реализации нацпроектов.

«Постоянное применение указанной доли закупок позволит создать долговременный механизм точечной поддержки развития российского производства в целях стимулирования уровня экономического роста на отдельных отраслевых рынках, поддержки организаций оборонно-промышленного комплекса при производстве ими высокотехнологичной российской продукции, а также развитие кооперации», - отмечают авторы документа в пояснении к законопроекту.

Таким образом, как рассчитывают в кабмине, инициатива будет ориентировать деятельность заказчиков на преимущественную закупку отечественной продукции, что поддержит российских товаропроизводителей, в первую очередь, предприятия оборонно-промышленного комплекса, выпускающие гражданскую продукцию.

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