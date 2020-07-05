Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Отменили испытания трех препаратов против Covid-19 из-за неэффективности

Отменили испытания трех препаратов против Covid-19 из-за неэффективности

Отменили испытания трех препаратов против Covid-19 из-за неэффективности

Тесты трех препаратов против нового коронавируса остановили. Об их неэффективности сообщили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Как сообщает ВОЗ, гидроксихлорохин, лопинавир и ритонавир оказались мало полезными при лечении коронавируса Covid-19. «Предварительные результаты испытаний показали, что гидроксихлорохин и лопинавир/ритонавир не вызывают или практически не вызывают снижения смертности среди госпитализированных пациентов с COVID-19», — говорится в заявлении Всемирной организации здравоохранения. В ВОЗ добавили, что остановлено тестирование в лечебных учреждениях.

Как сообщало ИА Newstes , с марта, по инициативе ВОЗ, по всему миру проводятся «тесты солидарности». Испытываются препараты ремдесивир, гидроксихлорохин, лопинавир и ритонавир в различных комбинациях. В тестах участвуют четыре с половиной тысячи больных новым коронавирусом. Наиболее эффективным пока врачи называют ремдесивир.

# Россия
По материалам: eadaily.com

Последние новости

Муж Ким Кардашьян хочет побороться с Трампом за пост президента США
Муж Ким Кардашьян хочет побороться с Трампом за пост президента США
Лунное затмение в Козероге 5 июля 2020 года: какие изменения в судьбе начнутся уже в этот день
Лунное затмение в Козероге 5 июля 2020 года: какие изменения в судьбе
Отменили испытания трех препаратов против Covid-19 из-за неэффективности
Отменили испытания трех препаратов против Covid-19 из-за
Битва платьев: Алена Ахмадуллина против Полины Аскери-Белоцерковской
Битва платьев: Алена Ахмадуллина против Полины Аскери-Белоцерковской
Как не переживать по мелочам и стать счастливее: практики и советы
Как не переживать по мелочам и стать счастливее: практики и советы
В российском городе ураган разрушил палаточный городок и повалил деревья
В российском городе ураган разрушил палаточный городок и повалил
В Крыму прокомментировали отказ Турции признать полуостров российским
В Крыму прокомментировали отказ Турции признать полуостров российским
В США начался Колумбопад
В США начался Колумбопад
Раскрыт способ слежки соцсетей за пользователями
Раскрыт способ слежки соцсетей за пользователями
Масштабы кризиса в Европе превзошли ожидания
Масштабы кризиса в Европе превзошли ожидания
Раскрыты подробности состояния Хазанова
Раскрыты подробности состояния Хазанова
Единороссы выдвинули пензенского губернатора кандидатом на новые выборы
Единороссы выдвинули пензенского губернатора кандидатом на новые

Топ на сегодня

Автопарк чеченской ГИБДД пополнился машинами Mercedes-Benz и Toyota
Автопарк чеченской ГИБДД пополнился машинами Mercedes-Benz и Toyota
Политолог Соловей: Коронавирус помешал России захватить Прибалтику
Политолог Соловей: Коронавирус помешал России захватить Прибалтику
В России более 6,8 тысячи военных вылечились от коронавируса
В России более 6,8 тысячи военных вылечились от коронавируса
Россиян призвали не переживать о росте цен на бензин
Россиян призвали не переживать о росте цен на бензин
Адвокат семьи Захарова рассказал о ходе расследования аварии с Ефремовым
Адвокат семьи Захарова рассказал о ходе расследования аварии с

Еще по теме

Минздрав России расширил список рекомендуемых лекарств для лечения Covid-19
Минздрав России добавил к списку препаратов для лечения Covid-19 еще три
ВОЗ на время прекратила испытания гидроксихлорохина в лечении Covid-19
Россиянам предсказали сложности с препаратами для лечения коронавируса на дому