Отменили испытания трех препаратов против Covid-19 из-за неэффективности

Лидия Мартынова

Тесты трех препаратов против нового коронавируса остановили. Об их неэффективности сообщили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Как сообщает ВОЗ, гидроксихлорохин, лопинавир и ритонавир оказались мало полезными при лечении коронавируса Covid-19. «Предварительные результаты испытаний показали, что гидроксихлорохин и лопинавир/ритонавир не вызывают или практически не вызывают снижения смертности среди госпитализированных пациентов с COVID-19», — говорится в заявлении Всемирной организации здравоохранения. В ВОЗ добавили, что остановлено тестирование в лечебных учреждениях.

Как сообщало ИА Newstes , с марта, по инициативе ВОЗ, по всему миру проводятся «тесты солидарности». Испытываются препараты ремдесивир, гидроксихлорохин, лопинавир и ритонавир в различных комбинациях. В тестах участвуют четыре с половиной тысячи больных новым коронавирусом. Наиболее эффективным пока врачи называют ремдесивир.