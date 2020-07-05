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Отношения России и Монголии продолжатся на основе стратегического документа

Отношения России и Монголии продолжатся на основе стратегического документа

Стратегическое партнёрство России и Монголии во всех сферах от политики и обороны до культуры и экологии будет закреплено на бессрочную перспективу. Закон «О ратификации Договора о дружественных отношениях и всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Монголией» Совет Федерации рассмотрит на ближайшем пленарном заседании.

Документ подписан главами двух государств в Улан-Баторе 3 сентября 2019 года. «Символично, что новый договор был подписан во время участия Президента России в мероприятиях по случаю нашей общей победы на реке Халхин-Гол. Мы хорошо помним, что с первых дней ВОВ Монголия оказывала помощь советскому народу, была верным союзником СССР. А в 1945 году монгольские войска участвовали в манчжурской стратегической наступательной операции», — напомнил замминистра иностранных дел Игорь Моргулов во время рассмотрения документа в Госдуме 23 июня.

Монгольское направление внешней политики России, по его словам, относится к числу приоритетных. Наши страны развивают связи в экономической, гуманитарной сферах, взаимодействуют в районе общей границы между регионами, тесно сотрудничают на международной арене. В следующем году отмечается столетие установления дипломатических отношений между нашими странами, сообщил Моргулов.

«Договор носит бессрочный характер. В нём де-юро закрепляется уровень стратегического партнёрства между нашими странами», — сообщил замглавы МИД.

Данный документ является стратегическим на десятилетия вперёд, также считает председатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. «Действительно, у нас не было в двусторонних отношениях столь серьёзного документа, который охватывает сферы экономики, инвестиций, торговли и санитарно-эпидемиологического благополучия», — сказал политик при рассмотрении документа в Госдуме.

Согласно соглашению, стороны обязуются развивать сотрудничество в сферах политики, обороны, экономики, торговли, финансов и инвестиций. Также страны будут взаимодействовать в области транспорта, энергетики, информационных технологий, здравоохранения, гуманитарных отношений, образования, науки и техники, искусства и культуры, экологии, санитарно-эпидемиологического благополучия и других, «представляющих взаимный интерес». Стороны будут взаимодействовать «на основе взаимного доверия, исторически традиционных добрососедских отношений, всеобъемлющего стратегического партнёрства и всестороннего взаимовыгодного сотрудничества» как равноправные и дружественные государства, гласит пояснительная записка.

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# Политика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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