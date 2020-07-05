Пакетных туристов Дальнего Востока повезут прямо в Крым и Сочи

Лидия Мартынова

Сегодня, 5 июля, авиакомпания «Россия» начала прямые авиаперелеты из Хабаровска и Владивостока в Крым и Сочи. Как отмечает «Коммерсантъ», ранее эти маршруты пытались раскатать «Трансаэро» и Nord Wind, но у них ничего не вышло.

«В „России“ говорят, что загрузка ближайших рейсов приближается к 100%. Все продажи ведутся через туроператора „Библио-Глобус“, который продает пакетные туры, включающие перелет, трансфер до гостиницы и проживание, в свободной продаже билетов нет. Самолеты будут летать треугольником: сначала судно летит с туристами из Москвы в Симферополь или Сочи, затем в Хабаровск или Владивосток, откуда возвращается в один из городов черноморского побережья. „Россия“ продала „Библио-Глобусу“ емкости до конца октября: из Хабаровска в нынешнем году будут выполнены 49 парных рейсов, из Владивостока — 48», — сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, на маршруты поставят широкофюзеляжные Boeing-747−400. Источник в одной из крупных авиакомпаний считает, что программа не принесет «России» серьезной прибыли, но поможет загрузить емкости в отсутствие других альтернатив.

Гендиректор Friendly Avia Support Александр Ланецкий отметил, что у игроков российского рынка этим летом практически нет других вариантов, кроме как перевозить туристов на Черное море. Он не исключает, что полеты на Черное море с Дальнего Востока могут сохраниться и в следующем году, так как сегодня никто не может предсказать, когда и в каком виде откроется международное авиасообщение. Предположительно, стоимость одного рейса составляет 8 млн рублей.