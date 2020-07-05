Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Украина » Почти +40 и грозы: синоптики уточнили прогноз погоды на ближайшие дни

Почти +40 и грозы: синоптики уточнили прогноз погоды на ближайшие дни

Почти +40 и грозы: синоптики уточнили прогноз погоды на ближайшие дни

Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

В ближайшие дни в Украине сохранится очень жаркая погода, но и дожди с грозами не собираются покидать территорию страны.

По прогнозу Укргидрометцентра, в воскресенье, 5 июля, дожди, местами сильные, пройдут в Черниговской, Киевской, Черкасской, Житомирской, Винницкой и Одесской областях. Температура воздуха от 26−28 градусов на западе до 35−37 на востоке. В Херсонской области ожидается 39 градусов. В центре и на севере — 30−33 градуса. В Карпатах будет довольно прохладно, местами 12 — 19 градусов.

В понедельник, 6 июля, сухая и очень жаркая погода будет почти на всей территории страны. Столбики термометров на юге и востоке покажут 36−38 градусов. В центре и на севере — до 33. Только в западных областях ожидается не выше 28.

Напомним, народный синоптик Владимир Деркач считает, что первая десятидневка июля порадует настоящим летним теплом, временами будет очень жарко. Вторая декада останется по-летнему теплой, хотя первые и последние дни могут быть с осадками, не затяжными и не сильными. Они вместе с незначительными снижением температуры захватят начало третьей декады июля. После этого снова вернется теплая погода.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

151 Сделайте "ФАКТЫ"
избранным источником в Google News

[img]"[/img]
# Украина
По материалам: fakty.ua

Последние новости

Единороссы выдвинули пензенского губернатора кандидатом на новые выборы
Единороссы выдвинули пензенского губернатора кандидатом на новые
Зеленский ответил на требования Москвы об особом статусе Донбасса
Зеленский ответил на требования Москвы об особом статусе Донбасса
В Японии число жертв непогоды возросло до 16 человек
В Японии число жертв непогоды возросло до 16 человек
Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 5 июля
Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 5 июля
Яблоки и роботы-штукатуры: как работает акселератор стартапов в Воронеже
Яблоки и роботы-штукатуры: как работает акселератор стартапов в
Мужчины раскрыли способы завоевать их внимание
Мужчины раскрыли способы завоевать их внимание
Московский патриархат: Превращение Святой Софии в мечеть недопустимо
Московский патриархат: Превращение Святой Софии в мечеть недопустимо
Центробанк потратил на спасение рубля 20 миллиардов
Центробанк потратил на спасение рубля 20 миллиардов
Россиянин спрыгнул с моста в реку и исчез
Россиянин спрыгнул с моста в реку и исчез
В Германии число выявленных случаев COVID-19 за сутки увеличилось на 239
В Германии число выявленных случаев COVID-19 за сутки увеличилось на
10 обещаний себе, которые подарят вам счастливую и полную изобилия жизнь
10 обещаний себе, которые подарят вам счастливую и полную изобилия
Медведев поблагодарил экс-премьера Франции за плодотворное взаимодействие
Медведев поблагодарил экс-премьера Франции за плодотворное

Топ на сегодня

Автопарк чеченской ГИБДД пополнился машинами Mercedes-Benz и Toyota
Автопарк чеченской ГИБДД пополнился машинами Mercedes-Benz и Toyota
Политолог Соловей: Коронавирус помешал России захватить Прибалтику
Политолог Соловей: Коронавирус помешал России захватить Прибалтику
В России более 6,8 тысячи военных вылечились от коронавируса
В России более 6,8 тысячи военных вылечились от коронавируса
Россиян призвали не переживать о росте цен на бензин
Россиян призвали не переживать о росте цен на бензин
Базу данных россиян выставили на продажу от лица МИД России
Базу данных россиян выставили на продажу от лица МИД России

Еще по теме

Грозовые дожди и яркое солнце: синоптики уточнили прогноз погоды на выходные
В Украине завтра облачно и местами дождь
До конца недели жара в Украине достигнет +36 градусов
Дождливо и прохладно: синоптики уточнили прогноз погоды на ближайшие дни