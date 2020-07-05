Полиция: убийство просителя австрийского убежища совершено чеченцами

Вадим Карасев

Убийство гражданина РФ в Герасдорфе, который обратился к австрийским властям с просьбой о предоставлении политубежища, было заказным и совершено чеченцами, сообщает OE24 со ссылкой на источник в силовых структурах Австрии.

Согласно информации, убитый также был выходцем из Чечни и являлся политическим противником Рамзана Кадырова. Именно этим обусловлено его обращение о предоставлении убежища. Подозреваемый пытался скрыться, однако полицейские вычислили его автомобиль и остановили по дороге в Верхнюю Австрию (федеральная земля). Фигурант при задержании сопротивления не оказывал.

Ранее сообщалось, что убийство 43-летнего россиянина произошло в восьмом часу вечера в Нижней Австрии близ Вены. Он был застрелен из пистолета. Примерно через два часа был задержан подозреваемый, гражданин РФ, личность которого устанавливается.

Российское посольство в Вене проверяет информацию и при необходимости начнет разбираться в сложившейся ситуации.