Политолог Соловей: Коронавирус помешал России захватить Прибалтику

Анастасия Иванова

Политолог Валерий Соловей заявил эстонскому изданию Delfi.ee, что Россия в этом году намеревалась захватить страны Прибалтики, но помешали учения НАТО и эпидемия коронавируса.

«Я не говорил о прямом захвате балтийских стран, речь шла о более сложной операции, которую можно назвать гибридной войной. Россия хотела бы оказать сильное давление на страны Балтии — на все три одновременно, для того чтобы они покинули НАТО. Т. е. создать такую ситуацию, когда НАТО не сможешь прийти на помощь, в результате чего блок распадется, а страны Балтии окажутся в орбите влияния России, формально оставаясь суверенными и независимыми государствами. Такой процесс можно было бы назвать „финляндизацией“, по образцу отношений Советского Союза и Финляндии. Но есть две ключевые трудности; первая — какой casus belli мог бы оправдать давление России на страны Балтии перед международным сообществом? Один из вариантов начала такого вмешательства — возмущение русских, живущих в Эстонии или Латвии, против языковой дискриминации. Вторая трудность заключается в нейтрализации НАТО. С точки зрения России, НАТО бессильно без США. Если бы удалось нейтрализовать Вооруженные силы США хоть на 3−4 дня, этого было бы достаточно, чтобы решить проблему. Предполагалось, что президент Трамп выступит посредником в отношениях между Россией и странами Балтии и предложит форму компромисса, предполагающего выход трех стран из состава НАТО», — считает Соловей.

Этого, по его мнению, не произошло, потому что помешали «обстоятельства непреодолимой силы»: эпидемия коронавируса, а так же учения НАТО Defender Europe 2020, которые проводились в том числе на территории стран Прибалтики.

«Но отказ от этого плана весной не означает, что план исчез. Вполне вероятно, что к нему вернутся в конце лета — начале осени», — стращает Соловей.

Он уверен, что российское военное командование полагает, что могло бы полностью нейтрализовать три находящихся в Прибалтике батальона НАТО, т. е. окружить их и не дать покинуть место дислокации. «Батальоны не успели бы сделать ни одного выстрела, и у НАТО не было бы оснований обвинять русских в убийстве солдат США или Германии. Сценарий схож с тем, что случилось в Крыму; Крым — отработанная модель, и, с точки зрения российских военных, эту модель можно экстраполировать на другие территории. Балтия — не единственный регион, которым интересуется Кремль. Я подчеркну, что этим интересуется не российский народ, а именно Кремль и Путин, который стремится войти в историю и взять реванш за геополитическое поражение — крушение Советского Союза. С точки зрения Путина, такой реванш включает три аспекта: первое — создание союзного государства России, Белоруссии и Украины (и работа в этом направлении активно ведется), второе — аннексия северной части Казахстана, населенной преимущественно этническими русскими, третье — развал НАТО, ослабление Евросоюза и возвращение Прибалтики в сферу влияния России. Времени на реализацию этого плана немного, лишь до конца этого года. Если в нынешнем году не будут предприняты меры по реализации данного сценария, то литовцы, латыши и эстонцы могут спокойно вздохнуть», — уверяет Соловей.

«Политолог явно претендует на грант. Теперь точно дадут. Интересно, если я в интервью какому-то российскому изданию заявлю, что Эстония планирует нападение на Россию, то будет такая же реакция? Чем больше бреда, тем лучше?» — иронизирует эстонский журналист Родион Денисов.