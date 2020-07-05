Политолог Соловей: Коронавирус помешал России захватить Прибалтику
Политолог Валерий Соловей заявил эстонскому изданию Delfi.ee, что Россия в этом году намеревалась захватить страны Прибалтики, но помешали учения НАТО и эпидемия коронавируса.
Этого, по его мнению, не произошло, потому что помешали «обстоятельства непреодолимой силы»: эпидемия коронавируса, а так же учения НАТО Defender Europe 2020, которые проводились в том числе на территории стран Прибалтики.
Он уверен, что российское военное командование полагает, что могло бы полностью нейтрализовать три находящихся в Прибалтике батальона НАТО, т. е. окружить их и не дать покинуть место дислокации. «Батальоны не успели бы сделать ни одного выстрела, и у НАТО не было бы оснований обвинять русских в убийстве солдат США или Германии. Сценарий схож с тем, что случилось в Крыму; Крым — отработанная модель, и, с точки зрения российских военных, эту модель можно экстраполировать на другие территории. Балтия — не единственный регион, которым интересуется Кремль. Я подчеркну, что этим интересуется не российский народ, а именно Кремль и Путин, который стремится войти в историю и взять реванш за геополитическое поражение — крушение Советского Союза. С точки зрения Путина, такой реванш включает три аспекта: первое — создание союзного государства России, Белоруссии и Украины (и работа в этом направлении активно ведется), второе — аннексия северной части Казахстана, населенной преимущественно этническими русскими, третье — развал НАТО, ослабление Евросоюза и возвращение Прибалтики в сферу влияния России. Времени на реализацию этого плана немного, лишь до конца этого года. Если в нынешнем году не будут предприняты меры по реализации данного сценария, то литовцы, латыши и эстонцы могут спокойно вздохнуть», — уверяет Соловей.