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Пользователей сети возмутило заявление Ларисы Долиной о «законном» нарушении ПДД

Пользователей сети возмутило заявление Ларисы Долиной о «законном» нарушении ПДДЛариса ДолинаФото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Пользователей сети возмутило заявление певицы Ларисы Долиной о «законном» нарушении ПДД. На старое интервью звезды обратил внимание блогер Anton S в своем Teleagram-канале.

Он выложил отрывок передачи «Сто вопросов к взрослому», в которой артистка рассказывает, что всегда передвигается по городу вместе со своим личным водителем. «Не имеют права останавливать мою машину вообще. Этот номер знают все, кто работает в ГАИ», — сказала исполнительница.

По ее словам, она разрешает водителю нарушать дорожные правила, когда в этом есть острая необходимость. Например, в случае опоздания на самолет или поезд, а также во время новогодних праздников. «Если очень сильно нарушил мой водитель, то мы очень сильно извиняемся, но меня не штрафуют за это», — добавила Долина.

После публикации Anton S пользователи Twitter начали критиковать певицу. Некоторые напомнили о ДТП с другой российской звездой — Михаилом Ефремовым.

В апреле Долина заявила, что русский зритель, в отличие от американского, ведет себя закомплексованно и боится показывать свою реакцию, сидя в зрительском зале. Исполнительница подчеркнула, что граждане США «вообще люди очень раскованные».

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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