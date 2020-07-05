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Посольство РФ в Австрии не получало обращений об убийстве россиянина

Посольство РФ в Австрии не получало обращений об убийстве россиянина
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанк

МОСКВА, 5 июля/ Радио Sputnik. Российское посольство в Австрии не получало обращений в связи с убийством гражданина РФ под Веной, диппредставительство проверяет информацию, сообщает РИА Новости.

"Нам обращений не поступало. Проверяем информацию", – сказали в дипломатическом ведомстве.

Ранее СМИ сообщали, что под Веной застрелили просителя убежища из России. По данным австрийской газеты Österreich, стрелявший и убитый – выходцы из Чечни.


Sputnik сообщило, что в Вене из-за угрозы взрыва оцепили здание дворца Хофбург.
# Россия
По материалам: ria.ru

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