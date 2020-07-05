Пожар в Новой Каховке: в полиции рассказали о виновнике происшествия
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»
В Новой Каховке Херсонской области ликвидировали масштабный пожар в жилом доме. На то, чтобы справиться с пламенем, пожарным понадобилось около четырех часов.
Пожар возник в квартире на пятом этаже, а оттуда распространился на крышу. Выгорели две тысячи квадратных метров крыши: не осталось секций дома, не задетых огнем.
Полиция сообщила, что задержала хозяина квартиры, с которой начался пожар. Выяснилось, что масштабное ЧП могло случиться из-за окурка.
Пообщавшись с предполагаемым виновником пожара, полиция составила приблизительную картину случившегося. 38-летний мужчина был склонен к злоупотреблению алкоголем. День 5 июля тоже не обошелся без возлияний, а потом мужчина решил покурить на диване и заснул. На запах дыма сбежались соседи. Они выбили дверь, и помогли мужчине выбраться из горящей квартиры. К тому моменту огонь уже перекинулся на крышу многоэтажки, жильцам пришлось вызывать пожарных.
Напомним, жертв и пострадавших на пожаре не было. Все жильцы либо сами покинули дом, либо были эвакуированы. На месте работают эксперты.
Фото Украина 24/7/Telegram48 Сделайте "ФАКТЫ"
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