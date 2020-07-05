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Профессор высказался о возможности введения повторных ограничений

Профессор высказался о возможности введения повторных ограничений

Новая вспышка заболеваемости коронавирусом может произойти в ноябре-декабре, и к ней нужно серьезно подготовиться. Такое заявление сделал РИА Новости профессор Леонид Эйдельман, возглавлявший в прошлом всемирный профсоюз врачей.

По мнению специалиста, в конце осени происходит ежегодный сезонный рост ОРВИ и гриппа, а это усложнит задачу медиков, которым предстоит отличать чихающих и кашляющих больных от зараженных COVID-19.

К ноябрю нужно полностью мобилизовать систему здравоохранения, так как, по расчетам экспертов, осенняя волна будет больше, чем летняя.

Как считает Эйдельман, сейчас идет вторая волна коронавируса, поскольку прирост заражений наблюдается во всем мире. В некоторых странах число вновь выявленных случаев не очень большое, но в других рост значительный. Общее число больных по официальным данным составляет более 11 миллионов человек, но, по мнению профессора, их еще больше.

Свою точку зрения врач высказал и на возможность повторного введения ограничительных мер. Он заявил, что оправданным было бы введение карантина регионально – только там, где возникает много новых случаев заболевания. Полностью закрывать страну сейчас нельзя, так как это приведет к углублению кризиса в экономике.

# Общество / Главные новости
По материалам: u-f.ru

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