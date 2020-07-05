Путин: Право выхода республик из СССР было бомбой замедленного действия

Алексей Вольцев

Россия должна избежать ошибок, которые допустили в советской конституции. Поэтому принятие изменений в основной российский закон — правильное решение. Об этом в передаче «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1» рассказал сам глава государства.

Владимир Путин напомнил, что по Конституции СССР каждая республика имела право на выход из Советского Союза. «Вот это и есть мина замедленного действия, заложенная еще в 1922 году при образовании Советского Союза», — сказал Владимир Путин, передает ТАСС.

Президент России отметил, что норма повторялась и в последующих конституциях СССР.

«Я абсолютно убежден в том, что мы правильно делаем, что принимаем поправки к действующей конституции. Они будут укреплять нашу государственность, создавать условия для поступательного развития нашей страны на десятилетия вперед», — сказал глава государства.

Напомним, что в новых поправках в Конституцию России, которые приняли на общероссийском референдуме, говорится, что границы страны неделимы.