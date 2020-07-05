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Путин рассказал о значении поправок к Конституции

Путин рассказал о значении поправок к Конституции
Президент Владимир Путин убежден, что принятие поправок к действующей Конституции — правильный шаг.

"Я абсолютно убежден в том, что мы правильно делаем, что принимаем поправки к действующей Конституции. Эти поправки будут укреплять нашу государственность и будут создавать условия для поступательного развития нашей страны на десятилетия вперед", — заявил глава государства в интервью, которое было показано в эфире телеканала "Россия 1".

Отвечая на вопрос, повторения каких ошибок прошлого он хотел бы избежать, Путин напомнил, что после революции 1917 года в России шла дискуссия, "как восстанавливать государственность" и в союзном договоре 1922 года "был закреплен ленинский тезис о праве союзных республик на выход из состава единого государства".


"Ленин носился с этой идеей еще с 1908-1909 годов. Исходило это все из идеи о праве нации на самоопределение и затем трансформировалось в государственное строительство таким образом, что при создании единого государства, Советского Союза, по сути-то шла речь о восстановлении исторической России в ее прежних границах — вновь создаваемые союзные республики имели право выхода из нее".

Владимир Путин
# Россия
По материалам: ria.ru

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