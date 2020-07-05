Ракетный двигатель на замену РД-180‭ ‬начали тестировать в США

Вадим Карасев

Метановый ракетный двигатель BE-4‭ ‬доставлен накануне в сборочный цех компании United Launch Alliance.‭ ‬В компании рассчитывают,‭ ‬что новый двигатель станет заменой российским РД-180,‭ ‬который США закупают с‭ ‬1990-х.

В сборочный цех United Launch Alliance‭ (‬ULA‭) ‬в штате Алабама доставлен образец двигателя BE-4,‭ ‬сообщили представители компании в своем аккаунте в Twitter. Образец предназначен только для тестирования,‭ ‬для дальнейшего использования в ракетах-носителях ему необходима сертификация.‭ ‬В течение месяца в компании ожидают доставку еще одного тестового образца.

В ULA заявляли ранее,‭ ‬что метановый двигатель будет установлен в первую ступень ракеты-носителя Vulcan.‭ ‬Эта ракета должна заменить эксплуатирующийся сейчас носитель Atlas-V.‭ ‬Vulcan,‭ ‬согласно информации ULA,‭ ‬сможет выводить на околоземную орбиту грузы массой около‭ ‬27‭ ‬тонн.‭ ‬Двигатели BE-4‭ ‬создали в компании Blue Origin,‭ ‬принадлежащей основателю Amazon миллиардеру Джеффу Бэзосу.‭ ‬В Blue Origin не скрывают,‭ ‬что одна из основных задач компании‭ – ‬снять зависимость США от поставок ракетных двигателей из РФ.

РД-180‭ ‬сейчас используются в первых ступенях Atlas-V.‭ ‬С середины‭ ‬1990-х,‭ ‬когда стороны подписали первый контракт,‭ ‬Россия поставила в США более ста двигателей.‭ ‬Двигатели разработало и выпускает научно-производственное объединение‭ «‬Энергомаш‭»‬.