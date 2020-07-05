Ракетный двигатель на замену РД-180 начали тестировать в США
Метановый ракетный двигатель BE-4 доставлен накануне в сборочный цех компании United Launch Alliance. В компании рассчитывают, что новый двигатель станет заменой российским РД-180, который США закупают с 1990-х.
В сборочный цех United Launch Alliance (ULA) в штате Алабама доставлен образец двигателя BE-4, сообщили представители компании в своем аккаунте в Twitter. Образец предназначен только для тестирования, для дальнейшего использования в ракетах-носителях ему необходима сертификация. В течение месяца в компании ожидают доставку еще одного тестового образца.
The @blueorigin #BE4 engine for #VulcanCentaur arrived at our Decatur, AL factory. ULA’s next-gen rocket is on track for launch in 2021! #CountdowntoVulcan pic.twitter.com/sojI1ON8D2— ULA (@ulalaunch) July 1, 2020
В ULA заявляли ранее, что метановый двигатель будет установлен в первую ступень ракеты-носителя Vulcan. Эта ракета должна заменить эксплуатирующийся сейчас носитель Atlas-V. Vulcan, согласно информации ULA, сможет выводить на околоземную орбиту грузы массой около 27 тонн. Двигатели BE-4 создали в компании Blue Origin, принадлежащей основателю Amazon миллиардеру Джеффу Бэзосу. В Blue Origin не скрывают, что одна из основных задач компании – снять зависимость США от поставок ракетных двигателей из РФ.
РД-180 сейчас используются в первых ступенях Atlas-V. С середины 1990-х, когда стороны подписали первый контракт, Россия поставила в США более ста двигателей. Двигатели разработало и выпускает научно-производственное объединение «Энергомаш».