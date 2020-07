Вадим Карасев

Метановый ракетный двигатель BE-4‭ ‬доставлен накануне в сборочный цех компании United Launch Alliance.‭ ‬В компании рассчитывают,‭ ‬что новый двигатель станет заменой российским РД-180,‭ ‬который США закупают с‭ ‬1990-х.

В сборочный цех United Launch Alliance‭ (‬ULA‭) ‬в штате Алабама доставлен образец двигателя BE-4,‭ ‬сообщили представители компании в своем аккаунте в Twitter. Образец предназначен только для тестирования,‭ ‬для дальнейшего использования в ракетах-носителях ему необходима сертификация.‭ ‬В течение месяца в компании ожидают доставку еще одного тестового образца.

The @blueorigin #BE4 engine for #VulcanCentaur arrived at our Decatur, AL factory. ULA’s next-gen rocket is on track for launch in 2021! #CountdowntoVulcan pic.twitter.com/sojI1ON8D2