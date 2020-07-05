Раскрыт способ слежки соцсетей за пользователями

Вадим Карасев

Фото: Depositphotos

Специалист по продвижению социальных медиа Евгения Кулиш раскрыла способ слежки соцсетей за пользователями в беседе с радио Sputnik.

По ее словам, любое действие пользователя в сети можно описать алгоритмами под настройки таргетированной рекламы. Эксперт напомнила о ситуациях, когда после обсуждения какого-либо товара его реклама выходит на странице в социальной сети.

Кулиш пояснила, что это общий алгоритм для распространения рекламы во всех соцсетях и на всех платформах. «Для рекламы в Instagram выставляются определенные настройки через Facebook, они ранжируются в зависимости от бюджета: чем больше денег вы заливаете в показы рекламы, тем более точные настройки можете выставлять», — рассказала специалист. Она добавила, что по такому принципу реклама работает везде.

В декабре 2019 года сотрудники компании Facebook объяснили, почему слежка за пользователями ведется даже в том случае, если службы GPS на устройстве отключены. Представители популярной социальной сети пояснили, что фиксация местоположения юзеров происходит всегда и автоматически. Тотальный контроль необходим для таргетирования рекламы. Сервисы Facebook способны получать данные о локации по IP-адресам или даже из отметок на фото.

Несколько лет назад пользователи Reddit обратили внимание на видео с доказательствами слежки Facebook за юзерами. В ролике демонстрируется, как соцсеть подслушивает бытовые беседы юзеров.