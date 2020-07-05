Раскрыты подробности состояния Хазанова

Вадим Карасев

Геннадий ХазановФото: Нина Зотина / РИА Новости

Народный артист России Геннадий Хазанов проходит плановое обследование в Научном центре сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева. Об этом сообщается на сайте Театра эстрады, художественным руководителем которого он является.

Отмечается, что в воскресенье, 5 июля, его выпишут.

«Руководство Театра Эстрады сообщает нашим зрителям и поклонникам Геннадия Викторовича Хазанова, что наш любимый артист и художественный руководитель Театра Эстрады жив и здоров, находится на плановом обследовании в Научном центре сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева и уже завтра будет дома»! — сообщила пресс-служба театра.

Первые сообщения о том, что к артисту приезжали врачи, появились в СМИ 3 июля. Позднее Хазанов опроверг эту информацию и отметил, что чувствует себя хорошо. «Вы своими многочисленными звонками беспокоите меня хуже. Все нормально со мной», — сказал артист.

Геннадий Хазанов — советский и российский артист эстрады, актер театра и кино, телеведущий и общественный деятель. В 1997 году он стал руководителем Театра эстрады. Артист появлялся в таких фильмах и сериалах, как «Кавказская пленница!», «Моя прекрасная няня», «Кто в доме хозяин?» и «Тихие омуты». Кроме того, он озвучивал попугая Кешу в трех частях мультфильма «Возвращение блудного попугая».