Республика Сербская не пустит Боснию и Герцеговину в НАТО — Додик

Влада Некрасова

Член президиума Боснии и Герцеговины от сербов Милорад Додик заявил, что никакого решения о вступлении Боснии и Герцеговины в НАТО нет и не будет, добавив, что все зависит от вердикта Баня-Луки, пишет «Политика». «Решение об этом принимаем мы в Республике Сербской», — подчеркнул Додик.

Республика Сербская — государственно-территориальное образование в составе Боснии и Герцеговины, один из двух государствообразующих энтитетов этой страны.

Комментируя заявления Желько Комшича, члена президиума БиГ от хорватов, и Бакира Изетбеговича, лидера Партии демократического действия, представляющей интересы боснийских мусульман, о том, что посол России в Сараево Петр Иванцов якобы вмешивается во внутренние дела Боснии и Герцеговины и «не уважает решений ее государственных органов» касательно вступления страны в НАТО, Додик заявил, что никакого решения о присоединении страны к Североатлантическому альянсу нет и не будет, и «в этом не виноват ни Иванцов, ни Россия».

«Российская Федерация ведет дружественную политику в отношении Боснии и Герцеговины, основанную на международном праве, не скрывая, что поддерживает хорошие отношения с Республикой Сербской», — цитирует Додика РТРС.

Напомним, что Комшич и Изетбегович обрушились с критикой на посла в России в БиГ после публикации его статьи в местной прессе, в которой Иванцов указал на то, что в стране нет единого мнения по вопросу вступления Боснии и Герцеговины в НАТО, тем самым дав понять, что мнение боснийских сербов тоже должно учитываться.

«Попытки „продавить“ интеграцию Боснии и Герцеговины в Альянс подрывают основы функционирования БиГ как государства трех равноправных народов и двух энтитетов с широкими конституционными полномочиями, а также создают угрозу безопасности и стабильности. У России как одного из гарантов мирного соглашения есть все права и обязанности указать на это и работать в пользу неукоснительного соблюдения дейтонских принципов», — говорится в статье российского посла.

В ответ Бакир Изетбегович обвинил Россию во «вмешательстве во внутренние дела Боснии», добавив, что решение о том, что страна будет стремиться вступить в НАТО, уже принято.

Милорад Додик, в свою очередь, добавил, что Комшич и Изетбегович не отстаивают интересов Боснии и Герцеговины, так как-то, что они декларируют, не отвечает интересам Республики Сербской.

«Они обычные чревовещатели своих наставников, которые прячутся по другим посольствам в Сараево. Если бы они действительно защищали интересы Боснии и Герцеговины, в чем клянутся, то не пожертвовали бы своим министром безопасности ради посла Пакистана. И прислушивались бы не к тому, что скажет Совет по выполнению мирного соглашения (вымышленный орган!), а к решениям парламента БиГ, избранного на выборах», — пояснил лидер боснийских сербов.

Министр безопасности Боснии и Герцеговины Фахрудин Радончич подал в отставку в начале июля. Основной причиной его ухода стали разногласия с представителями правящих бошняцкой (мусульманской) и хорватской партий по вопросу законности депортации нелегальных мигрантов как элементов, представляющих угрозу безопасности БиГ. Радончич утверждает, что председатель президиума БиГ Шефик Джаферович (бошняк-мусульманин, член правящей Партии демократического действия) и министр иностранных дел БиГ Бисера Туркович «встали на сторону посла Пакистана, а не министерства безопасности БиГ в вопросе нелегальной миграции».

Радончич пытался силами полиции и спецслужб и при сотрудничестве с посольствами выявить всех нелегалов и депортировать в их родные страны. Значительное число таких мигрантов составляют выходцы из Пакистана, однако посольство этой страны не выражало заинтересованности в сотрудничестве с министерством безопасности. В ответ на игнорирование проблемы со стороны диппредставительства Радончич заявил: «Если они откажутся сотрудничать, я потребую, чтобы посол Пакистана был объявлен персоной нон грата и был отправлен в его страну». Председатель Президиума БиГ и министр иностранных дел провели две встречи с послом Пакистана, после которых, по словам Радончича, оба представителя высшей власти дистанцировались от него как министра и от его плана. «В любой нормальной стране в такой ситуации любой министр безопасности подал бы в отставку. Потому что председатель — по сути глава государства — встал на сторону посла и не стал слушать аргументов министерства безопасности», — пояснил Фахрудин Радончич.

Кирилл Борщев

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