Романов поздравил работников морского и речного флота с профессиональным праздником

Лидия Мартынова

Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по контролю и Регламенту Михаил Романов поздравил работников морского и речного флота с профессиональным праздником, отметив, что будущее России немыслимо без морских и речных коммуникаций. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба депутата.

День работников морского и речного флота ежегодно отмечается в первое воскресенье июля.

«У российского флота легендарная история и славные традиции, которые складывались не одним поколением мореходов. Россия — великая морская и речная держава», — говорится в обращении Михаила Романова.

Он отметил, что история России, её будущее немыслимы без морских и речных коммуникаций. Морской и речной транспорт вносит существенный вклад в развитие экономики и внешнеэкономических связей, в достижение геополитических и социальных целей страны.

Парламентарий также подчеркнул, что в сложный период распространения коронавируса, когда многие транспортные пути были закрыты, флот сыграл важную роль в обеспечении продовольственного благополучия России.

«Ваш опыт, высокий профессионализм и творческий потенциал обеспечивают надёжную работу на реках и морях, позволяют вводить в строй новые высокотехнологичные суда, готовить квалифицированные кадры. Особая признательность — ветеранам отрасли. Ваша преданность профессии не только заслуживает уважения, но и является образцом для подражания», — заявил депутат.