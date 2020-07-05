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Россиян предупредили о синдроме «постковидного лета»

Россиян предупредили о синдроме «постковидного лета»Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Психолог Наталья Очакова предупредила россиян об опасности летней депрессии. В интервью изданию «Комсомольская правда» она образно назвала недуг синдромом «постковидного лета».

Врач рассказала, что в июне ученые из немецких городов Рагенсбурга и Геттингена провели исследование, согласно которому среди европейцев зафиксирован резкий скачок тяжелой депрессии на фоне пандемии новой коронавирусной инфекции. Очакова сочла логичным экстраполировать результаты исследования на Москву как крупнейший мегаполис Европы.

Психолог назвала главные катализаторы депрессии помимо проблем личного характера. В первую очередь, психическое расстройство может спровоцировать переменчивая московская погода и необычный световой день — так как переход на летнее время отменили, солнце начинает вставать уже в три часа утра. Очакова отметила, что многих людей также могла удручить отмена привычных летних заграничных путешествий или нехватка денег на них.

Психолог, гештальт-терапевт Инна Кузнецова отметила, что спровоцировать депрессию могут финансовые сложности и даже счастье других людей в том, в чем пациенту не повезло.

Очакова перечислила основные симптомы летней депрессии. У больного резко снижается аппетит, исчезает желание гулять с друзьями и развивается бессонница. Он страдает от плохого настроения на протяжении нескольких недель и постоянно испытывает чувство эмоционального истощения. Болезнь часто сопровождает обезвоживание. Кузнецова добавила, что страдающие от недуга часто раздражительны и нервозны.

Психологи призвали не путать простое плохое настроение и депрессию и посоветовали прибегать к медикаментозному лечению только при соматических, то есть телесных проявлениях. Они подчеркнули, что лекарства может назначать только специалист и призвали страдающих от тоски россиян попытаться помочь себе самостоятельно. Психологи посоветовали наладить режим сна, по возможности вести здоровый образ жизни и заниматься спортом по силам, а также вспомнить о своих хобби и увлечениях и включить их в повседневную жизнь.

В случае, если человек не может справиться с недугом самостоятельно, ему следует обратиться в службу психологической помощи населению.

Ранее россиян предупредили о трудностях выхода из режима самоизоляции. Врач-психотерапевт Александр Федорович отметил, что у населения может подняться уровень стресса и тревожности, нарастут фобические состояния, а также возможен рост депрессивных эпизодов.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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