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Россиян предупредили об опасности клубники

Россиян предупредили об опасности клубникиФото: агентство «Москва»

Садовая клубника — сильный аллерген, а польза ее плодов сомнительна, рассказал порталу NEWS.ru внештатный диетолог Минздрава России Виктор Тутельян.

Специалист обратил внимание на то, что употребление клубники может быть опасно, поскольку она вызывает опухание губ, языка, век или горла, а также сыпь и покраснение кожи. Связано это с тем, что в ягоде содержатся белковые компоненты — антигены для организма человека. Кроме того, в клубнике содержится мало витаминов и микроэлементов, добавил изданию врач-диетолог Евгений Арзамасцев.

В то же время Арзамасцев назвал самой полезной ягодой жимолость, в которой содержатся органические кислоты, витамины, калий, кальций, фосфор, магний, йод, алюминий, натрий, марганец, медь, железо. Ягода укрепляет иммунитет и борется с воспалениями.

Другими полезными ягодами врач назвал чернику и голубику, содержащие природные антиоксиданты. К этому списку врач также добавил черешню и вишню.

Кроме того, подчеркнул врач, ягоды следует есть с другой пищей, но не с жирным мясом. Сладкие ягоды следует есть в первой половине дня. Употребление их в пищу вечером может привести к набору лишнего веса.

Ранее доктор медицинских наук Михаил Гинзбург назвал горох продуктом, защищающим от рака и укрепляющим кости. Он отметил, что в горохе много белка и кремния. Эти вещества необходимы для синтеза коллагена и эластина, которые задействованы в процессах омоложения кожи, укрепления костей, суставов и связок. В то же время горох важен для профилактики онкологических заболеваний.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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