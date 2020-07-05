Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » Россиянку в Таиланде обвинили в убийстве годовалой дочери

Россиянку в Таиланде обвинили в убийстве годовалой дочери

Россиянку в Таиланде обвинили в убийстве годовалой дочериФото: Chalinee Thirasupa / Reuters

В курортном городе Патайя в Таиланде задержали россиянку по подозрению в убийстве годовалой дочери. Об этом сообщает Pattaya News со ссылкой на полицию.

Полицейские прибыли в район На Клыа и обнаружили женщину под окнами ее квартиры, расположенной на третьем этаже многоэтажного здания. Врачи диагностировали у нее травмы, характерные для падения с высоты.

Полицейским россиянка заявила, что ее избил муж, однако сотрудники администрации здания рассказали, что с женщиной живет только ее годовалая дочь. Полицейские зашли в квартиру и нашли ребенка мертвым. На теле девочки, обернутом полотенцем и накрытом унитазом, были замечены множественные гематомы.

В настоящий момент подозреваемая находится в больнице под охраной. Допрос продолжится после ее выздоровления.

# В мире
По материалам: lenta.ru

Последние новости

У берегов Вануату произошло землетрясение магнитудой 5,9
У берегов Вануату произошло землетрясение магнитудой 5,9
Валуев оценил отказ Квята преклонить колено
Валуев оценил отказ Квята преклонить колено
Канье Уэст будет баллотироваться в президенты США
Канье Уэст будет баллотироваться в президенты США
Определены сроки восстановления спроса на нефть
Определены сроки восстановления спроса на нефть
Путин: Право выхода республик из СССР было бомбой замедленного действия
Путин: Право выхода республик из СССР было бомбой замедленного
Доктор Мясников рассказал россиянам об опасности грибов
Доктор Мясников рассказал россиянам об опасности грибов
Дальность отечественных электромагнитных пушек увеличили в пять раз
Дальность отечественных электромагнитных пушек увеличили в пять раз
Племянник Путина стал главой партии «Народ против коррупции»
Племянник Путина стал главой партии «Народ против коррупции»
Инфекционист оценил опасность бубонной чумы для России
Инфекционист оценил опасность бубонной чумы для России
Малышеву заметили в летевшем в Нью-Йорк самолете
Малышеву заметили в летевшем в Нью-Йорк самолете
25 горячих секс-сцен из фильмов всех времен
25 горячих секс-сцен из фильмов всех времен
Россиянку в Таиланде обвинили в убийстве годовалой дочери
Россиянку в Таиланде обвинили в убийстве годовалой дочери

Топ на сегодня

Политолог Соловей: Коронавирус помешал России захватить Прибалтику
Политолог Соловей: Коронавирус помешал России захватить Прибалтику
Автопарк чеченской ГИБДД пополнился машинами Mercedes-Benz и Toyota
Автопарк чеченской ГИБДД пополнился машинами Mercedes-Benz и Toyota
В России более 6,8 тысячи военных вылечились от коронавируса
В России более 6,8 тысячи военных вылечились от коронавируса
Адвокат семьи Захарова рассказал о ходе расследования аварии с Ефремовым
Адвокат семьи Захарова рассказал о ходе расследования аварии с
Россиян призвали не переживать о росте цен на бензин
Россиян призвали не переживать о росте цен на бензин

Еще по теме

Россиянку обвинили в похищении дочери
В Бельгии мать зажарила 2-летнюю девочку на гриле (ФОТО)
Россиянку зарезали на курорте в Испании
Заболевшую в Таиланде москвичку эвакуировали в РФ