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Российский космонавт посчитал преждевременным говорить об успехе новых американских двигателей

Российский космонавт посчитал преждевременным говорить об успехе новых американских двигателей

Летчик-космонавт и депутат Государственной думы Максим Сураев заявил, что об успехе американского двигателя BE-4 говорить пока рано. Эта установка должна заменить российские РД-180.

В эфире радиостанции "Говорит Москва" космонавт сказал, что американцы долгое время не могли создать аналог "РД" – опытные образцы то давали не ту тягу, то взрывались.

"Эти попытки сделать какой-то аналог – это уже на моей памяти лет 15 они всё декларируют, что сделали, и теперь не будут покупать двигатели. Однако воз и ныне там, и они их покупают".

Говорить об успехе BE-4, считает Сураев, можно будет после отправки с ним ракет "десять раз, двадцать раз" и при условии, что все эти пуски пройдут без сбоев.

Двигатель РД-180 был создан в середине 1990-х годов на основе советских наработок. В США он применяется с 2000 года. Всего было поставлено 116 таких движков, с ними произведено 90 успешных пусков.

О первом успешном огневом испытании BE-4 Blue Origin сообщила в октябре 2018 года, а сегодня экземпляр двигателя был поставлен заказчику. Несколькими годами ранее генеральный директор "Энергомаша" Игорь Арбузов заявил, что более половины выручки предприятие получает с поставок в США РД-180. Американский аналог работает на метане, российский — на керосине. Blue Origin планирует устанавливать BE-4 на собственную ракету New Glenn.

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По материалам: uposters.ru

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