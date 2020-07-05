Российский танк Т-14 "Армата" испытали в беспилотном режиме

Вадим Карасев

Перспективный российский танк на тяжелой гусеничной платформе "Армата" испытали в "безэкипажном режиме", передает Telegram-канал "Оборонка".

Как уточнил источник в оборонно-промышленном комплексе, для новейшего российского танка Т-14 на платформе "Армата" было проведено новое испытание. Танк прошел тест в беспилотном режиме.

Другие подробности не приводятся.

Ранее стало известно, что до конца года Россия осуществит первую поставку танков Т-72Б3 в Сербию. Также стране будут переданы БРДМ-2 – по 30 машин обоих типов.