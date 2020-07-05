Ростуризм поможет отелям выполнить требования Роспотребнадзора

Алексей Вольцев

О новой мере поддержки заявила глава Ростуризма Зарина Догузова в рамках конференции, посвященной началу чартерной программы в Бурятию TUI Россия и развитию региона, которая в эти часы проходит в Улан-Удэ.

«Мы готовы поддержать небольшие гостиницы до 100 номеров. Им будут выделены средства для того, чтобы они смогли выполнить требования Роспотребнадзора необходимые для того, чтобы запустить работу. Отели смогут закупить все необходимые средства защиты, в т. ч. санитайзеры и защитные маски», - сообщила Зарина Догузова.

Для того, чтобы получить помощь, гостиница, кроме указанного лимита номерного фонда, должна работать под основным ОКВЭД, который вошел в перечень пострадавших отраслей.

«Заявляйтесь, можно будет получить деньги и финансовую поддержку», - заключила глава Ростуризма.