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С 6 июля в Ростовской области власти снимут основные ограничения

С 6 июля в Ростовской области власти снимут основные ограничения

В социальной сети Инстаграм на странице губернатора Ростовской области Василия Голубева появилось видеообращение к жителям об очередном снятии ограничений с 6 июля.

Глава Дона сообщил, что подписал постановление правительства, которое снимает основные ограничения в регионе.

Ранее вышеперечисленные возможности были недоступны из-за эпидемии коронавируса. В Ростовской области, как и почти во всех регионах России действовал режим самоизоляции.

Смягчение режима и снятие ограничений в регионе не означает, что можно не соблюдать санитарные нормы и правила — их необходимо соблюдать, заявил Голубев.

Он отметил, что это в особенности касается работодателей, которые обязаны обеспечить своих сотрудников защитными масками, а также выполнять абсолютно все требования санитарных врачей. Таким образом, масочный режим в Ростовской продолжает действовать.

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По материалам: u-f.ru

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