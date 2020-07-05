Сегодня - шестая годовщина освобождения Славянска и Краматорска

Анастасия Иванова

5 июля 2014 года в 13:00 бойцами-разведчиками 2-го батальона Национальной гвардии над горсоветом Славянска был установлен украинский флаг. В тот же день передовые силы Национальной гвардии вошли и в Краматорск. Первыми шли разведчики и саперы, за ними – другие воинские подразделения.Освобождение этих городов, почти три месяца находились под вражеской оккупацией, стало очередной победой украинских военных над сепаратистскими бандформированиями. Убегая, оккупанты оставили после себя огромные арсеналы оружия российского производства и запуганное местное население.В освобожденных городах постепенно налаживалась мирная жизнь, начали работать коммунальные и социальные службы. С 13 октября 2014 года Краматорск объявлено временным центром Донецкой области, где сейчас находится Донецкая областная государственная администрация. Как известно, боевые действия на Донбассе продолжаются с апреля 2014 года.Тогда власти Украины объявили проведение антитеррористической операции на части территорий Донецкой и Луганской областей. В июле 2014 года, кроме Славянска и Краматорска, украинские военные освободили от российской оккупации Дружковку и Бахмут — 6 июля, Константиновку — 7 июля, Торецк — 21 июля, Авдеевку — 29 июля.