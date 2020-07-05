Сенатор от Крыма назвал главного врага Украины

Лидия Мартынова

Сенатор от Крымского региона, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков заявил РИА Новости, что главным врагом Украины является не Россия, как заявляют киевские власти, а украинские националисты, которые продолжают уничтожать страну.

Ранее командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа в интервью украинским СМИ заявил, что главным врагом страны является Россия, которая имеет вторую в мире по численности армию. По его словам, Украина намерена разместить в следующем году на Черном и Азовском морях комплексы крылатых ракет "Нептун".





"Самый главный враг современной Украины — это националисты, под влиянием которых находятся украинская политическая элита и руководство страны. Именно они уничтожают Украину и продолжают дальше разрушать многовековые братские связи между нашими странами и народами", — сказал РИА Новости Цеков.

По его словам, киевским властям стоит прекратить воинственную риторику в отношении России и не идти на поводу у своих западных покровителей, "бряцая оружием у российских границ".

"Россия в состоянии отразить любую атаку со стороны любого противника. А тот, кто откроет огонь в нашу сторону, пусть сразу выбрасывает белый флаг", — подчеркнул сенатор.