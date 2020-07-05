Сериал "Я никогда не…" продлили на второй сезон

Влада Некрасова

. Сериал "Я никогда не…" на Netflix продлили на второй сезон, сообщает NME.

В сериале (сценаристы и продюсеры Минди Кейлинг и Лэнг Фишер) идет речь о девушке-подростке индийского происхождения Деви Вишвакумар (Майтрейи Рамакришнан), которая учится в американской старшей школе. Она постепенно приходит в себя после смерти отца и старается обрести популярность среди сверстников.

В твиттере размещено видео, в котором Рамакришнан пытается сообщить остальным, что сериал продлили на второй сезон, а они не дают ей этого сделать, обращая внимание только на то, что у нее появилась челка.

Вместе с главной героиней во втором сезоне возвращаются Пурна Джаганнатан, Джарен Льюисон, Даррен Барнет, Ли Родригес, Рамона Янг и другие актеры.

Критики издания назвали сериал "пронзительной вдумчивой комедией, которую можно посмотреть в один присест".

Выход второго сезона ожидается в 2021 году.