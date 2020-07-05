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СМИ: Mercedes-Benz отзывает почти 669 тысяч автомобилей в Китае

СМИ: Mercedes-Benz отзывает почти 669 тысяч автомобилей в Китае
Mercedes-Benz отзывает почти 669 тысяч автомобилей с китайского рынка из-за возможных проблем с утечкой топлива, передает агентство Синьхуа.

Сообщается, что отзыв автомобилей, в том числе C-,E- и V-классов, начнется 18 декабря.

По данным агентства, распоряжение об отзыве было издано, поскольку соединение между топливным насосом высокого давления двигателя и топливопроводом низкого давления может подвергаться снижению герметичности после длительного использования, это, в свою очередь, может привести к утечке топлива.


В заявлении регулятора говорится, что все неисправные детали автомобилей будут заменены бесплатно, добавляет агентство.

# В мире
По материалам: ria.ru

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